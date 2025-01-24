Источник: «Спартак» интересуется вингером «Тулузы» Абухлялем

Полузащитник «Тулузы» Закария Абухляль находится в сфере интересов «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, красно-белые изучают возможность трансфера 24-летнего марокканца. «Тулуза» рассчитывает заработать на переходе 13-14 миллионов евро. Также на игрока претендуют клубы из АПЛ и Германии.

Абухляль выступает за «Тулузу» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.