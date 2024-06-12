Источник: «Спартак» интересуется вратарем сборной Ирана Бейранвандом

«Спартак» планирует усилить вратарскую позицию этим летом, сообщает EviralNews.

По данным источника, красно-белые интересуются вратарем «Персеполиса» и сборной Ирана Алирезой Бейранвандом.

Контракт 31-летнего иранца с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. В Европе голкипер выступал в составе «Боавишты» (Португалия) и «Антверпена» (Бельгия).

В этом сезоне вратарь провел за «Персеполис» 33 матча, 17 из них отстояв на ноль.

В составе сборной Ирана Бейранванд принимал участие в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.