Источник: «Спартак» ищет клуб для Медины, но сам игрок не хочет покидать команду

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«Спартак» продолжает поиски вариантов продолжения карьеры для вингера Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, сам игрок пока не хочет покидать московский клуб, а главный тренер красно-белых Деян Станкович не против ухода Медины, если «Спартак» подпишет нового вингера.
27-летний парагваец играет за «Спартак» с июля 2023 года. На счету вингера восемь голов и шесть результативных передач в 53 матчах. Соглашение клуба с игроком рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.