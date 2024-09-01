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Сегодня, 15:54

Источник: «Спартак» ищет левого вингера в Европе, Латинской Америке и не интересуется Ундером

Алина Савинова
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«Спартак» продолжает поиски нового левого крайнего полузащитника, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассматривают рынки в Европе и Латинской Америке. Из российских игроков команда на данный момент никого не просматривает.

При этом отмечается, что «Спартак» не проявляет интерес к вингеру «Фенербахче» Дженгизу Ундеру. Ранее появилась информация, что московский клуб предложил турецкой команде 8 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

«Спартак» за семь туров набрал 14 очков и располагается на промежуточном третьем месте в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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