Источник: «Спартак» ищет варианты трансфера для Медины, сам игрок не намерен уходить

«Спартак» продолжает поиски вариантов продолжения карьеры для полузащитника Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 27-летний парагваец не хочет покидать московский клуб, но главный тренер команды Деян Станкович не против его ухода, если клуб подпишет замену на ту же позицию.

Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. На счету игрока восемь голов и шесть результативных передач в 53 матчах. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.