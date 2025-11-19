Видео
Сегодня, 09:29

Источник: «Спартак» контактировал с экс-тренером «Аталанты» Юричем

Руслан Минаев
Иван Юрич.
Фото Global Look Press

«Спартак» связывался с представителями бывшего главного тренера «Ромы» и «Аталанты» Ивана Юрича, сообщает инсайдер Николо Скира.

Источник не уточняет, на какой стадии находятся переговоры.

10 ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Аталанты». Ранее 50-летний хорват также тренировал «Саутгемптон», «Торино», «Верону», «Дженоа», «Кротоне» и «Мантову».

&laquo;Спартак&raquo; ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестую строчку.

.

10

  • bandradio

    После Юрича остается только Михалыч

    19.11.2025

  • dinela

    С чёткими пацанчиками с Альфа Центавра контактов не было? Обычно после третьего дня запоя ребята на контакт выходят!

    19.11.2025

  • UDJ

    Чем Юрич лучше Мостового, кроме бумаги тренера?какие у него успехи?

    19.11.2025

  • Oleg Kagansky

    Кто ставит на спорт. Сейчас появилось полно всяких телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в любом поисковике надёжный старый сервис. Им 13 лет! Наберите фразу: «бронзовый прогноз купить».

    19.11.2025

  • с13

    Юрич - это отчество? Или фамилие такое? ))) Если отчество - тогда человек уважаемый, можно брать. Если фамилия - значит ничего особенного, как и все последние спартаковские герои. Тогда, действительно, лучше Мостовой - не догоним, так хоть согреемся (от смеха).

    19.11.2025

  • Овечкин

    А с экс-тренером Локомотива Палычем Спартак не контактировал?

    19.11.2025

  • Яна Калинина

    Мостового надо,интерес небывалый будет))да и шансов что попрет ,не меньше,чем у любого из названных)

    19.11.2025

  • 555 555

    Такого добра и у нас хватает.

    19.11.2025

  • Андрюччо

    Бардак продолжается

    19.11.2025

  • hardoviy

    Упорно ищат иностранного тренера

    19.11.2025

    Иван Юрич
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
