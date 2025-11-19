Источник: «Спартак» контактировал с экс-тренером «Аталанты» Юричем

«Спартак» связывался с представителями бывшего главного тренера «Ромы» и «Аталанты» Ивана Юрича, сообщает инсайдер Николо Скира. Источник не уточняет, на какой стадии находятся переговоры. 10 ноября Юрич был уволен с поста главного тренера «Аталанты». Ранее 50-летний хорват также тренировал «Саутгемптон», «Торино», «Верону», «Дженоа», «Кротоне» и «Мантову». Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» набрал 25 очков и занимает шестую строчку. .

bandradio После Юрича остается только Михалыч 19.11.2025

dinela С чёткими пацанчиками с Альфа Центавра контактов не было? Обычно после третьего дня запоя ребята на контакт выходят! 19.11.2025

UDJ Чем Юрич лучше Мостового, кроме бумаги тренера?какие у него успехи? 19.11.2025

с13 Юрич - это отчество? Или фамилие такое? ))) Если отчество - тогда человек уважаемый, можно брать. Если фамилия - значит ничего особенного, как и все последние спартаковские герои. Тогда, действительно, лучше Мостовой - не догоним, так хоть согреемся (от смеха). 19.11.2025

Овечкин А с экс-тренером Локомотива Палычем Спартак не контактировал? 19.11.2025

Яна Калинина Мостового надо,интерес небывалый будет))да и шансов что попрет ,не меньше,чем у любого из названных) 19.11.2025

555 555 Такого добра и у нас хватает. 19.11.2025

Андрюччо Бардак продолжается 19.11.2025