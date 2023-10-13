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Сегодня, 12:41

Источник: «Спартак» летом хотел приобрести полузащитника «Сан-Паулу» Майя

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» рассматривал вариант с приобретением полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майя, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, бразильский клуб был готов обсуждать продажу 21-летнего футболиста минувшим летом, а сам Майя и его представители — возможный переезд в Россию. Однако возможному переходу помешало решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля отказаться от покупки опорного полузащитника.

Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 108 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Сан-Паулу
ФК Спартак (Москва)
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