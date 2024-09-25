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Сегодня, 17:15

Источник: «Спартак» летом отказался подписывать экс-защитника «Атлетико» Эрмосо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» в летнее трансферное окно отказался от приобретения бывшего защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб не устроили высокие запросы стороны футболиста, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико». В начале сентября 29-летний испанец стал игроком «Ромы».

Эрмосо играл за «Атлетико» с 2019 года. Он провел за мадридцев 174 матча, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. В активе футболиста пять матчей за сборную Испании.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Атлетико
ФК Рома
ФК Спартак (Москва)

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