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Сегодня, 22:23

Источник: «Спартак» может платить Давинсону Санчесу не более 3,5 миллиона евро в год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московский «Спартак» может предложить защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу не более 3 миллиона евро в год, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в «Тоттенхэме» готовы обсудить с московским клубом вариант с продажей игрока.

Издание Relevo ранее писало, что англичане готовы отпустить 27-летнего центрального защитника в любой клуб не менее чем за 15 миллионов евро.

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-mozhet-platit-davinsonu-sanchesu-ne-bolee-3-5-mln-evro-v-god-265142/
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