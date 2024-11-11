Источник: «Спартак» может пригласить на пост спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

Сегодня, 16:53
«Спартак» заинтересован в приглашении спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна, сообщает Legalbet.
По информации источника, кандидатуру 49-летнего функционера обсуждает руководство красно-белых.
Мовсесьян занимает пост спортивного директора ЦСКА с 2022 года. Он работает в системе армейцев с 2012 года.
«Спартак» 10 ноября объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. 33-летний португалец работал в московском клубе с декабря прошлого года. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.