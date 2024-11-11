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Сегодня, 16:53

Источник: «Спартак» может пригласить на пост спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» заинтересован в приглашении спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна, сообщает Legalbet.

По информации источника, кандидатуру 49-летнего функционера обсуждает руководство красно-белых.

Мовсесьян занимает пост спортивного директора ЦСКА с 2022 года. Он работает в системе армейцев с 2012 года.

«Спартак» 10 ноября объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. 33-летний португалец работал в московском клубе с декабря прошлого года. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: Legalbet
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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