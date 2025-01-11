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Сегодня, 20:02

Источник: «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно

Камила Абдурахманова
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«Спартак» может расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым по ходу зимнего трансферного окна, сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота «на ноль». Его действующий контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.

По информации Metaratings.ru, появившейся в сентябре 2024 года, «Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Однако в контракте игрока есть опция автоматического продления, если он сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Сейчас 30-летний вратарь включен в список футболистов, которые поедут на первый зимний тренировочный сбор «Спартака». При этом клуб активно ищет ему замену. Потенциальный новичок не должен быть легионером в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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