Источник: «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее трансферное окно

«Спартак» может расторгнуть контракт с голкипером Александром Селиховым по ходу зимнего трансферного окна, сообщает Metaratings.ru.

В текущем сезоне Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота «на ноль». Его действующий контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.

По информации Metaratings.ru, появившейся в сентябре 2024 года, «Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Однако в контракте игрока есть опция автоматического продления, если он сыграет определенное количество матчей в сезоне.

Сейчас 30-летний вратарь включен в список футболистов, которые поедут на первый зимний тренировочный сбор «Спартака». При этом клуб активно ищет ему замену. Потенциальный новичок не должен быть легионером в РПЛ.