Источник: «Спартак» может оформить переход Илича на этой неделе

«Спартак» продвинулся в переговорах с «Торино» о переходе полузащитника Ивана Илича, сообщает Meridian Sport.

По данным источника, красно-белые могут оформить трансфер хавбека уже на этой неделе. Отмечается, что препятствием для подписания договора является травма подколенного сухожилия у игрока. Его полное восстановление ожидается не ранее конца февраля.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.