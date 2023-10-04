Источник: «Спартак» не хочет увольнять Абаскаля, поскольку не хочет платить неустойку

«Спартак» не увольняет главного тренера московского клуба, потому что не хочет платить неустойку, сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, за досрочное расторжение контракта с испанским тренером «Лукойл» должен будет заплатить большую сумму. Также в клубе не хотят менять тренера, поскольку существует вероятность, что придется менять спортивный департамент или серьезно реструктуризировать его.

Отмечается, что ежегодная зарплата Абаскаля составляет почти 1,5 миллиона евро в год.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.