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РПЛ

Сегодня, 16:45

Источник: «Спартак» не хочет увольнять Абаскаля, поскольку не хочет платить неустойку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
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«Спартак» не увольняет главного тренера московского клуба, потому что не хочет платить неустойку, сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, за досрочное расторжение контракта с испанским тренером «Лукойл» должен будет заплатить большую сумму. Также в клубе не хотят менять тренера, поскольку существует вероятность, что придется менять спортивный департамент или серьезно реструктуризировать его.

Отмечается, что ежегодная зарплата Абаскаля составляет почти 1,5 миллиона евро в год.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.

Источник: https://sportrbc.ru/news/651ad55c9a7947a612fccf39?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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