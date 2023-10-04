Источник: «Спартак» не хочет увольнять Абаскаля, поскольку не хочет платить неустойку

Сегодня, 16:45
«Спартак» не увольняет главного тренера московского клуба, потому что не хочет платить неустойку, сообщает «РБК Спорт».
По информации источника, за досрочное расторжение контракта с испанским тренером «Лукойл» должен будет заплатить большую сумму. Также в клубе не хотят менять тренера, поскольку существует вероятность, что придется менять спортивный департамент или серьезно реструктуризировать его.
Отмечается, что ежегодная зарплата Абаскаля составляет почти 1,5 миллиона евро в год.
В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.