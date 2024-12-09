Источник: «Спартак» не ищет замену прооперированному Бабичу

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич пропустит от 4 до 6 недель после перенесенной на колене операции, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 28-летний футболист должен восстановиться к зимним сборам команды, поэтому красно-белые не планируют искать ему замену.

Бабич получил травму 15 ноября в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). Однако после возвращения в расположение московского клуба он принял участие во всех играх команды в РПЛ.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в чемпионате России.