Источник: «Спартак» не получал предложений по Угальде

«Спартак» в зимнее трансферное окно не получал предложений о трансфере форварда Манфреда Угальде, сообщает Metaratings.ru.

Однако, по информации источника, красно-белые готовы рассмотреть продажу 22-летнего игрока летом.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Угальде был в списках потенциальных трансферов «Монако» и «ПСЖ» и может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 25 матчей за московскую команду во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.