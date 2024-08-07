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Сегодня, 15:33

Источник: «Спартак» предложил «Галатасараю» 20 миллионов евро за Актюркоглу и Кена

Руслан Минаев
Керем Актюркоглу.
Фото Global Look Press
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«Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» о трансфере форварда Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена, сообщает Nexus Sports со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу.

Агент Актюркоглу не исключил переход футболиста в московский клуб.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 вингер провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт 25-летнего турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Кен играет в «Галатасарае» с 2024 года. 25-летний немец провел за клуб 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса. Контракт игрока действует до лета 2026 года.

РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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