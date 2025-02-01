Источник: «Спартак» отказался от кандидатуры Вильягры, которым интересуется ЦСКА

Услуги опорного полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры предлагались «Спартаку» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые отказались от рассмотрения кандидатуры Вильягры. Выбор «Спартака» обоснован тем, что для игры на эту позицию лучше подходит сербский полузащитник «Торино» Иван Илич. Переговоры о его переходе в «Спартак» в завершающей стадии.

Ранее стало известно, что в переходе Вильягры заинтересован другой клуб РПЛ — ЦСКА. О возможности трансфера 23-летнего аргентинца в столичную команду сообщил журналист-инсайдер Себастиан Шрур.