Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича

«Спартак» отказался рассматривать возможный трансфер форварда «Црвены звезды» Йована Миятовича, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, красно-белым предлагали рассмотреть кандидатуру 18-летнего футболиста, но представители московского клуба отказались в пользу других вариантов. Однако скауты «Спартака» в последнее время несколько раз посещали Сербию и присутствовали на ряде матчей.

Также известно, что на Миятовича претендует «Зенит». По информации Mozzart Sport, клуб из Санкт-Петербурга получил право приоритетного выкупа игрока у «Црвены звезды» и может подписать его за 5 миллионов евро.

Миятович является воспитанником академии клуба «Црвена звезда». В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу. «Црвена звезда» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии, набрав 43 очка за 17 туров.