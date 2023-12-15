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Сегодня, 16:18

Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича

Алина Савинова
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«Спартак» отказался рассматривать возможный трансфер форварда «Црвены звезды» Йована Миятовича, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, красно-белым предлагали рассмотреть кандидатуру 18-летнего футболиста, но представители московского клуба отказались в пользу других вариантов. Однако скауты «Спартака» в последнее время несколько раз посещали Сербию и присутствовали на ряде матчей.

Также известно, что на Миятовича претендует «Зенит». По информации Mozzart Sport, клуб из Санкт-Петербурга получил право приоритетного выкупа игрока у «Црвены звезды» и может подписать его за 5 миллионов евро.

Миятович является воспитанником академии клуба «Црвена звезда». В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 7 голов и сделал результативную передачу. «Црвена звезда» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии, набрав 43 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-otkazalsya-ot-transfera-forvarda-crveny-zvezdy-miyatovicha-na-kotorogo-pretenduet-zenit-315571/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Йован Миятович
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