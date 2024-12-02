Источник: «Спартак» планирует подписать защитника «Локомотива» Ненахова

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов входит в шорт-лист «Спартака» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые планируют усилить позицию правого защитника футболистом с российским паспортом. Среди кандидатов на трансфер также фигурирует другой игрок железнодородников Александр Сильянов.

25-летний Ненахов перешел в «Локомотив» из «Ахмата» в 2021 году. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 17 матчах чемпионата России и в восьми встречах FONBET Кубка России, где не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Ненахова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года.