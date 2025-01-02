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Сегодня, 22:12

Источник: «Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков второй команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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8 игроков «Спартака-2» поедут с основной командой на зимние сборы, сообщает Metaratings.

По информации источника, тренироваться с основой будут голкипер Семен Фадеев, защитники Егор Гузиев и Юрий Коледин, полузащитники Николай Ищенко, Абдулло Джебов и Даниил Столяров, а также нападающие Артем Быковский и Виталий Карпенко.

В завершившемся сезоне «Спартак-2» финишировал на втором месте во второй группе второй лиги Б.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на 2 балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Источник: Metaratings
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