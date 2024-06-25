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Сегодня, 10:35

Источник: «Спартак» подписал форварда «Бетиса» Виллиана Жозе

Алина Савинова
Виллиан Жозе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе подписал контракт со «Спартаком», сообщает журналист ESPN Виктор Моралес.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб согласовал условия личного трудового договора с 32-летним бразильским футболистом.

Виллиан Жозе. Выиграл чемпионат мира, забивал «Зениту». Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак»

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.

Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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