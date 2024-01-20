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РПЛ

Сегодня, 17:15

Источник: «Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона компенсации за Абаскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», утверждает журналист Игнасио де ла Варга со ссылкой на Carrusel Deportivo.

По информации источника, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.

После 18 туров «Спартак» под руководством Абаскаля с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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