Источник: «Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона компенсации за Абаскаля

Сегодня, 17:15
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», утверждает журналист Игнасио де ла Варга со ссылкой на Carrusel Deportivo.
По информации источника, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.
Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.
После 18 туров «Спартак» под руководством Абаскаля с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.