Источник: «Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде

«Спартак» сделал «Фенербахче» предложение по защитнику Джейдену Остерволде, сообщает AS Marca.

По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего голландца 6 миллионов евро. Кроме того, на него претендуют ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант».

Остерволде выступает за «Фенербахче» с января этого года. Он провел за команду 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее защитник играл за «Парму» и «Твенте».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.