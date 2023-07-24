Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Источник: «Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде

«Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде
Игнат Заздравин
Корреспондент
Джейден Остерволде.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Спартак» сделал «Фенербахче» предложение по защитнику Джейдену Остерволде, сообщает AS Marca.

По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего голландца 6 миллионов евро. Кроме того, на него претендуют ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант».

Остерволде выступает за «Фенербахче» с января этого года. Он провел за команду 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее защитник играл за «Парму» и «Твенте».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Нант
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Агент Роши опроверг информацию о возможном переходе игрока во «Фламенго»
«Спартаку» нужны новые трансферы — без них нереально бороться с «Зенитом»
Дьяков — о «Локомотиве»: «Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!»
Непомнящий указал причину неудачи ЦСКА в матче с «Уралом»
Дьяков: «Сейчас ЦСКА не претендент на чемпионство»
«РБ Спорт»: Пиняев может заменить Малкома в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самые дорогие продажи клубов РПЛ: топ 10 в истории чемпионата России

Роша не заинтересован в переходе из ЦСКА во «Фламенго»