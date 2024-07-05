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Сегодня, 11:59

Источник: «Спартак» приостановил переговоры по Актюркоглу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» поставил на паузу переговоры с «Галатасараем» по полузащитнику Керему Актюркоглу, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые прорабатывают еще несколько вариантов, в том числе 21-летнего аргентинца Брайана Агирре. К кандидатуре Актюркоглу в «Спартаке» могут вернуться ближе к завершению трансферного окна, если не удастся договориться с текущими кандидатами.

Георгий Джикия. Киммих станет одноклубником Сафонова, Джикии не будет в «Химках», «Спартак» подпишет Актюркоглу?

4 июля сообщалось, что «Галатасарай» рассчитывает заработать на трансфере 25-летнего Актюркоглу не менее 10 миллионов евро.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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