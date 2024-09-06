Источник: «Спартак» приостановил переговоры по Глебову из-за игры Умярова

«Спартак» приостановил переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Причина такого решения — игра хавбека красно-белых Наиля Умярова, которую высоко ценит главный тренер московского клуба Деян Станкович. Отмечается, что между «Ростовом» и «Спартаком» была согласована сумма трансфера в районе 8-10 миллионов евро.

Красно-белые параллельно работают над вариантами усиления позиции в центре поля. Но потенциально могут вернуться к кандидатуре Глебова до закрытия трансферного окна в России — в ночь на 13 сентября.

Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.