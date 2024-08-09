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Сегодня, 17:08

Источник: «Спартак» рассматривает две альтернативные защитнику «Галатасарая» Кену кандидатуры

Алина Савинова
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«Спартак» прорабатывает два альтернативных варианта на позицию защитника вместо игрока «Галатасарая» Деррика Кена, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, оба кандидата являются легионерами, один из них — из Латинской Америки. Красно-белые хотят укрепить позицию левого защитника до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее журналист Али Наджи Кучук заявил, что «Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере Кена. Отмечалось, что сумма сделки составит 8 миллионов евро, включая бонусы.

Кен играет за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Он провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings.ru.
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ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Деррик Кен
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