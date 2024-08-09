Источник: «Спартак» рассматривает две альтернативные защитнику «Галатасарая» Кену кандидатуры

«Спартак» прорабатывает два альтернативных варианта на позицию защитника вместо игрока «Галатасарая» Деррика Кена, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, оба кандидата являются легионерами, один из них — из Латинской Америки. Красно-белые хотят укрепить позицию левого защитника до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее журналист Али Наджи Кучук заявил, что «Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере Кена. Отмечалось, что с умма сделки составит 8 миллионов евро, включая бонусы.

Кен играет за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Он провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.