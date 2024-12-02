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Сегодня, 21:40

Источник: «Спартак» рассматривает Сильянова для укрепления правого фланга обороны

Алина Савинова
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«Спартак» в зимнее трансферное окно намерен укрепить правый фланг обороны, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, одним из вариантов является защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Отмечается, что из-за текущего лимита на легионеров на эту позицию пока рассматриваются только игроки с российским паспортом.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщал, что футболист красно-белых Даниил Хлусевич, который выступает на месте правого защитника, может продолжить карьеру в московском «Динамо».

По итогам 17 туров РПЛ «Спартак» с 34 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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