Источник: «Спартак» сделал «Галатасараю» предложение по Актюркоглу

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может перейти в «Спартак», утверждает Sabah.

По информации источника, красно-белые уже сделали предложение по 25-летнему турку. Кроме того, сообщается, что свои предложения в «Галатасарай» направили «Реал Сосьседад» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.

Контракт левого вингера с турецким клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.