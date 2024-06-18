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Сегодня, 17:35

Источник: «Спартак» сделал «Галатасараю» предложение по Актюркоглу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может перейти в «Спартак», утверждает Sabah.

По информации источника, красно-белые уже сделали предложение по 25-летнему турку. Кроме того, сообщается, что свои предложения в «Галатасарай» направили «Реал Сосьседад» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Он провел за команду 173 матча, забил 44 гола и сделал 39 результативных передач.

Контракт левого вингера с турецким клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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