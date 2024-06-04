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Сегодня, 19:59

Источник: «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу Латышонка

Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сделал предложение «Балтике» о трансфере голкипера Евгения Латышонка, сообщает «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Первый спорт» первым сообщил об интересе красно-белых к 25-летнему игроку калининградской команды.

Отмечается, что «Балтика» предложила футболисту продлить контракт. Нынешнее соглашение Латышонка с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Латышонок провел 34 матча за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз отыграл на ноль. Стоимость вратаря составляет 650 тысяч евро по оценке Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что вратарем также интересуется «Зенит».

Артем Дзюба, Матвей Сафонов и&nbsp;Федор Чалов (слева направо). Трансферы РПЛ: «Зениту» интересен Соболев, «ПСЖ» берет Сафонова, а где будет Дзюба?
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
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