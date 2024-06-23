Источник: «Спартак» сделал предложение «Фейеноорду» по трансферу Хименеса

«Спартак» интересуется нападающим «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесом, сообщает журналист Давид Медрано.

По данным источника, московский клуб направил роттердамцам предложение по трансферу 23-летнего игрока. Отец форварда взял несколько недель на принятие решения.

В прошлом сезоне Хименес провел за «Фейеноорд» 41 матч, забил 26 голов и сделал 8 голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2027 года.