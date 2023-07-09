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Сегодня, 13:29

Источник: «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока сборной Нигерии Симона

«Спартак» ведет борьбу с «Ниццей» и «Лиллем» за игрока сборной Нигерии Симона
Мария Гусева
Футболист Мойзес Симон
Мойзес Симон.
Фото Global Look Press
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«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Нанта» и сборной Нигерии Мойзеса Симона, сообщает Own Goal Nigeria.

По информации источника, 27-летний футболист получил несколько предложений. Кроме «Спартака» на игрока претендуют «Ницца» и «Лилль».

В сезоне-2022/23 Симон провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В составе сборной Нигерии Симон сыграл 58 матчей и забил 8 голов.Он принимал участие в матчах Кубка африканских наций—2022.

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