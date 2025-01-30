Источник: «Спартак» согласовал переход Солари за 12 миллионов евро

«Спартак» согласовал переход нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари, сообщает журналист Хавьер Хиль Наварро.

По информации источника, красно-белые заплатят за футболиста 12 миллионов евро и получат 100 процентов экономических прав на игрока. Также отмечается, что уже в ближайшие дни Солари отправится в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.