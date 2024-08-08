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Сегодня, 00:35

Источник: «Спартак» согласовал трансфер Кена из «Галатасарая»

Алина Савинова
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«Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере немецкого защитника Деррика Кена, сообщает журналист Али Наджи Кучук.

Как отмечает источник, о переходе 25-летнего футболиста будет объявлено 8 или 9 августа. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, включая бонусы.

Кен играет за «Галатасарай» с февраля 2024 года. Он провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

На пятницу у «Галатасарая» запланирован матч с «Хатайспором» в 1-м туре чемпионата Турции.

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ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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