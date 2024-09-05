Источник: «Спартак» вышел из переговоров по Кордобе

«Спартак» остановил переговоры по переходу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, агент 31-летнего колумбийца финально запросил у красно-белых зарплату для форварда в размере 5 миллионов евро в год. После этого «Спартак» вышел из переговоров.

В среду, 4 сентября колумбийский журналист Пипе Сьерра сообщил, что «Спартак» договорился с «Краснодаром» о переходе Кордобы за 16 миллионов евро.

Контракт Кордобы и «Краснодара» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

За быков нападающий выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.