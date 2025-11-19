Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Источник: «Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе

Сергей Ярошенко

«Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе Катомпа Мвумпе, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, интерес к 27-летнему конголезцу проявляют «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт».

За «Штутгарт» Силас выступает с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Црвене Звезде». На его счету 25 матчей во всех турнирах за сербский клуб, в которых он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимоcть игрока в 4 миллиона евро.

8

  • руслан магомедов

    Чмартаги нахрена вам еще один негр Зенит не догоните. Какая чмартагу разница кого набирать, один хрен впустую. НО НАМ ВСЕМ РАДОСТНО!!!!!!!!!!

    19.11.2025

  • hattabych

    Этот инсайдер Конур навроде нашего Карпова?

    19.11.2025

  • Горын

    Распил продолжается.

    19.11.2025

  • zoolord

    Это, что за Мукунку-Заболотный???

    19.11.2025

  • shpasic

    Фигасе, Силасе!

    19.11.2025

  • gan75

    А потом появится новый тренер и попросит ещё пяток новых футболистов...

    19.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Силос заготавливают для коней и КРС, нам-то зачем?..

    19.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ишь ты как . Да что вы говорите - Конголезец. А слабо Спартаку выставить 11 игроков из разных стран . по одному. Этакую всенародную команду .))

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Спартак (Москва)
    ФК Штутгарт
    Читайте также
    Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
    Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
    В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
    «Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА
    Силкин: «Под руководством Гусева «Динамо» точно поднимется в таблице до зимнего перерыва»
    Пономарев об уходе Карпина: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают, но они в этом не сознаются»
    Олег Денисов назначен новым директором академии «Спартака»
    Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя