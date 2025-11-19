Источник: «Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе

Сегодня, 13:15
«Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе Катомпа Мвумпе, сообщает инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, интерес к 27-летнему конголезцу проявляют «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт».
За «Штутгарт» Силас выступает с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Црвене Звезде». На его счету 25 матчей во всех турнирах за сербский клуб, в которых он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимоcть игрока в 4 миллиона евро.
руслан магомедов
Чмартаги нахрена вам еще один негр Зенит не догоните. Какая чмартагу разница кого набирать, один хрен впустую. НО НАМ ВСЕМ РАДОСТНО!!!!!!!!!!
19.11.2025
hattabych
Этот инсайдер Конур навроде нашего Карпова?
19.11.2025
Горын
Распил продолжается.
19.11.2025
zoolord
Это, что за Мукунку-Заболотный???
19.11.2025
shpasic
Фигасе, Силасе!
19.11.2025
gan75
А потом появится новый тренер и попросит ещё пяток новых футболистов...
19.11.2025
Славомудр Приморский
Силос заготавливают для коней и КРС, нам-то зачем?..
19.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Ишь ты как . Да что вы говорите - Конголезец. А слабо Спартаку выставить 11 игроков из разных стран . по одному. Этакую всенародную команду .))
19.11.2025