Источник: «Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе

«Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе Катомпа Мвумпе, сообщает инсайдер Экрем Конур. По информации источника, интерес к 27-летнему конголезцу проявляют «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт». За «Штутгарт» Силас выступает с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Црвене Звезде». На его счету 25 матчей во всех турнирах за сербский клуб, в которых он забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимоcть игрока в 4 миллиона евро.

руслан магомедов Чмартаги нахрена вам еще один негр Зенит не догоните. Какая чмартагу разница кого набирать, один хрен впустую. НО НАМ ВСЕМ РАДОСТНО!!!!!!!!!! 19.11.2025

hattabych Этот инсайдер Конур навроде нашего Карпова? 19.11.2025

Горын Распил продолжается. 19.11.2025

zoolord Это, что за Мукунку-Заболотный??? 19.11.2025

shpasic Фигасе, Силасе! 19.11.2025

gan75 А потом появится новый тренер и попросит ещё пяток новых футболистов... 19.11.2025

Славомудр Приморский Силос заготавливают для коней и КРС, нам-то зачем?.. 19.11.2025