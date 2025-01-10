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Сегодня, 17:13

Источник: «Спартак» заинтересован в полузащитнике Иличе, который ранее отказал «Зениту»

Алина Савинова
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«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича этой зимой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, однако тот факт, что окружение главного тренера красно-белых Деяна Станковича хорошо знает окружение игрока, может помочь в этой ситуации.

Летом 23-летний Илич отказался от перехода в «Зенит».

Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне серб провел 12 матчей в серии А, отметившись одним голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.

Источник: Чемпионат
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Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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