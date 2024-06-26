Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

Источник: «Спартак» заплатит «Бетису» 3 миллиона евро за трансфер Виллиана Жозе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий Виллиан Жозе в ближайшее время покинет «Бетис» и присоединится к «Спартаку», сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, сделка близка к завершению. Стороны улаживают последние детали.

Отмечается, что московский клуб заплатит «Бетису» около 3 миллионов евро за трансфер 32-летнего футболиста.

Виллиан Жозе. Выиграл чемпионат мира, забивал «Зениту». Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак»

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Виллиану Жозе зарплату в 1,7 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Гендиректор «Спартака» Малышев назвал провокационным вопрос о задачах на сезон
Названы минусы нового формата Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Администратор Telegram-канала Кубка России извинился перед Лещуком за шуточную публикацию
Главный тренер «Зенита» Семак: «Надеемся, что все новички помогут нашей команде»
Шунину предложена должность в динамовской академии
Голы Сарвели и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче
Нидерландский форвард Влут покинул «Урал»
Жемалетдинов договорился с ЦСКА, контракт должен быть подписан в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Администратор Telegram-канала Кубка России извинился перед Лещуком за шуточную публикацию

Туфрин: «Что крамольного делает «Зенит» на рынке? Он работает на перспективу»