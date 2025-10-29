Видео
29 октября, 12:15

Источник: «Спартаку» предложили назначить экс-тренера «Динамо» Личку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кандидатуру бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички предложили «Спартаку», заявил агент чеха Анатолий Николаев.

26 октября сообщалось, что 48-летнего специалиста уволили из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», в котором он работал с июля 2025 года.

Марцел Личка.Личка снова без работы. «Фатих» уволил его после ужасной серии

«Мне вчера оборвали телефон с вопросами про Личку в «Спартаке». Якобы он уже в офисе клуба и согласовал контракт. Это неправда, его вообще нет в России — пришлось опровергать.

Однако мы действительно обсуждали с людьми из «Спартака» возможность назначения Марцела. Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», — приводит слова Николаева журналист Иван Карпов.

С 2023 по 2025 год Личка возглавлял московское «Динамо». В сезоне-2023/24 бело-голубые под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Источник: https://t.me/karpinside/37372
97

  • alexanderpisyako

    На голову выше и Карпина!

    30.10.2025

  • Желтый полосатик

    "Спартак" ищет нового тренера. Писать в Личку!)

    30.10.2025

  • oleg ves

    Спартаку сейчас возможно взять только российского тренера, пока с санкциями к Лукойлу не разберутся

    29.10.2025

  • oleg ves

    у Спартака сейчас дела поважнее - владелец под санкциями, так что с покупкой игроков и контрактами с иностранцами нарисовалась проблема

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты читать на русском умеешь?

    29.10.2025

  • Pseudonim

    Ща Марцел сделает мясо чемпионами, у горе-руководителей Динамо будет что-то с лицлм )) и только быдло пудельку будет по х

    29.10.2025

  • wasp00000

    Мнение банд эровца не интересно !

    29.10.2025

  • Ботокс007

    А северокорейский тренер тебе не нужен? Может, иранский подойдет?

    29.10.2025

  • Сергей Иванов

    Барсик освободился.

    29.10.2025

  • -философ-

    Я каюсь))) Снимите проклятье)))

    29.10.2025

  • AtlasSM

    Еще отец Варлаам с Гришкой-самозванцем предлагали это на литовской границе…

    29.10.2025

  • Динамов

    Круговорот тренерского деRьма в РПЛ бесконечен... из одного клуба уволили, в другой запросто берут, хотя казалось бы, ведь уволили и все видели, каким никчёмным он там был, так зачем его ВНОВЬ БЕРУТ НА РАБОТУ, ПРИ ЧЁМ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ?!

    29.10.2025

  • welkom1111

    Опять таблетки не принимаешь?... Сразу обострение деб...ма!...

    29.10.2025

  • avgustf

    Спартаку нужен Юран. Как раз он освободился. Или Парфенов.

    29.10.2025

  • Denizzz77

    спасибо, таких на матч тв полно

    29.10.2025

  • За спорт!

    Пишите в личку

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Будем искать))!

    29.10.2025

  • AtlasSM

    Спалетти перехватил Ювентус..Так невовремя:grin: А хорошие вратари при делах в своих клубах

    29.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Карпов = вранье

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Ещё раз - Личка имел это ... РФС :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Щенки вы все. Вердикт. Ну, есть немного умные - оне собираюся в комменетариях матчей... ох и схему выдумал спорт экспресс, матюгнёшься - чрез полгодня разбанют.. ну, у всёх жены :) ночная кукушка кого кого хошь уговорит... слава ФУТБОЛУ!

    29.10.2025

  • qck1967

    Очень хороший вариант. Личка поставил бы защиту на место, а то проходной двор. И сразу бы набор очков возрос и место. Но, да, "спартаковский" валидол исчез бы.

    29.10.2025

  • ёzhic8

    Писец новость, верх идиотизма Давайте следующие: Орлов предложил Личку Зениту, Бубнов предложил Личку ЦСКА, Бобров предложил Личку Уралу И скажите ёще что не могли

    29.10.2025

  • Sergey Sparker

    Источники это сторож спортивной базы Спартака Пятачков И.И. и повариха этой же базы Крючкохвостова Н.Н. Самые крутые авторитеты администрации "народного" клуба.

    29.10.2025

  • 555 555

    Вот оно как.Нам уже тренеров предлогают.Очередь из желающих агентов выстроилось. А ещё говорят,что Спартак не самый популярный клуб страны...

    29.10.2025

  • 555 555

    Станкович выше и шире..

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Глупцы, не понимаете. Человек, понявший эрефию - ТО, во что нас превратили - даже пюнуть постесняется :) Желаю всем удачи :)

    29.10.2025

  • Jean4

    Где Личка добивался успеха? Под успехом я понимаю завоевание трофея.

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Это всё зола. Я проклял "Спартак". Пока болелы не покаются. Нельзя ж так, футбол - не овраг под Красногорском.Следить надо над собою. Вот почему Бесков?.. Потому, что была Валерия :) , душенька. Прима Ермоловки в своё время, в конце концов. Итак, пока не одумаетесь :) ... и бзденитку (трэнит не понимает, одно слово - Семак... однофамилец фантазёра), и Красножоп (там вообще уголовщина в праздник), аот. ПрОклял во имя футбола. Набираю: ФУТБОЛА. Одумайтесь, идиёты :) ФИФА и УЕФА следует подвергнуть аркебузированию в полном составе. Вот.

    29.10.2025

  • александр н мах

    а тупо на каком нибудь например российском вполне бюджетном тренере остановиться-СлабО???

    29.10.2025

  • gan75

    Только золото, только хардкор

    29.10.2025

  • Алексей Мащенко

    Возьми, убоже, что нам негоже.

    29.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Нравится это безличное "предложили". Предложил кто? Голоса в голове? Святой Михаил и Святая Екатерина, как в голове у Жанны д'Арк? Это столь же идиотское слово, как "говорят". Говорят, что кур доят.

    29.10.2025

  • Князь Болтконский

    Даже Карп сказал что этот якобы источник,какой-то блогер пишущий на спортсе,где писать может каждый желающий.

    29.10.2025

  • Russpiel

    Эмери из Спартака попросили, и он заплакал и согласился с вашей оценкой?

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пиши на русском языке. Здесь ослиный язык не понимают люди.

    29.10.2025

  • Slim Tallers

    Не нужно портить Личку этой клоакой. Есть Юран,есть Мостовой с Аленичевым. Есть ещё масса спартачья безработного. Пусть выбирают любого,на здоровье.

    29.10.2025

  • ANTI BOMG

    За такой заголовок надо игнашке заздравину яйца ото..вать! Напиши, клоун, что АГЕНТ Лички на наличку предложил Личку Спартаку!

    29.10.2025

  • НВ

    Шило на мыло? Не нужен он Спартаку. В Оренбург, это его уровень и его команда.

    29.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    факт

    29.10.2025

  • Тучков

    Специальный вброс от Алланазарова перед игрой Спартака в Краснодаре!

    29.10.2025

  • m_16

    А экзорциста не пытались пригласить? Ну а вдруг? :)

    29.10.2025

  • m_16

    На сегодня у Дзюбы в чемпионате статистика получше, чем у Наливая и Угальде.

    29.10.2025

  • m_16

    Ты в Динамо или Оренбурге много чехов видел в последние годы? Хотя в Спартаке всякое возможно.

    29.10.2025

  • zoolord

    Вариант хороший, по сравнению с Гарсией. Лучше его, чем испанца.

    29.10.2025

  • емен

    Кого только в Спартак не приглашали - толку ноль !

    29.10.2025

  • richardford

    А Личка приведёт одиннадцать чехов.

    29.10.2025

  • meat58

    Личка в отличии от Станковича - системный тренер . Такой и нужен Спартаку .

    29.10.2025

  • m_16

    Можно им выплатить компенсации и отпустить :)

    29.10.2025

  • Семён Фадеич

    А я, даже, и не знаю, какой тренер нужен Спартаку. Личка не топ, а топы и не поедут. Но и череда, всех этих беснующихся на бровке, тоже ничего хорошего не принесла. Не знаю, кто может что то реально изменить.

    29.10.2025

  • m_16

    Юра Ковтун тоже тренер.

    29.10.2025

  • m_16

    А чего тогда не берёт, брезгует?

    29.10.2025

  • руслан магомедов

    Дык даянка-цыган он же по итальянски бакланит !!!!!

    29.10.2025

  • руслан магомедов

    Ни в коем случае даянка-цыган навсегда в чмартаге. Дайте скакать и скандалить , он ЛЮТЧИЙ скакун в РПЛ. чмартаг щумпиньоня.

    29.10.2025

  • blue-white!

    Так, Гаф-гафин, быстро на поклон к Личке, пока его заклятые не перехватили!

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    И здесь ты, мудозвон. Вышел на работу)))). Более говна, чем твой недоклубик ещё не было, и не будет.

    29.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Уборщица из офиса Спартака - не против.. А уж кааааак агентишка рад, как известно, СМ больше всех платит жучкам от футбола..

    29.10.2025

  • Иван

    спасибо но оставь себе

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это не шапито,а место работы,где платят большие деньги.

    29.10.2025

  • Олег 70

    КакуюЛичку?Есть много незадействованных квалифицированных специалистов,как то бишь-Царь,Светоч,Пёс и многие другие...В свинарню каждый идти готов!

    29.10.2025

  • richardford

    Если уйдут Станковича, куды деть его хоровод, который он привёл из Венгрии: Маркиньос, туева туча африканских защитников, Барко, Наливай Гарсия, аргентинец забыл как его зовут и прочий сброд?

    29.10.2025

  • 99

    А почему не Юран?!)

    29.10.2025

  • Clever77

    Розовый свитер как раз пригодится:joy: Тушинскому цирку какая разница кто их тренер, менструальный цикл наступит и топ топ менеджеры снова выпишут неустойку при увольнении :rofl:

    29.10.2025

  • wam

    Личка, А почему ни Андрей Тихонов или Александр Мостовой? Своих ребят задвигаем, а этот нарасхват.

    29.10.2025

  • dimarmy

    Блин, если пошутил- то зачёт! Если думаешь, что на сегодня А.Дзюба- нападающий...ну не знаю,право))) Если только номинально..

    29.10.2025

  • Clever77

    Может быть Дзюбу тогда и тренером позовёте ?

    29.10.2025

  • Clever77

    :joy::joy::joy: Каррера и Ваноли??? Или может НевиоСкала?! Хороший тренер в это шапито не пойдёт

    29.10.2025

  • svnest

    из двух последних клубов попросили... нам зачем такое добро...

    29.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Спартак собирает под своими знамёнами всех неудачников! Ни тренеров-победителей, ни футболистов с менталитетом победителей не приглашают. Корпоративная миссия клуба Спартак такова: Вы боретесь за выживание? Вы выводите свои команды из второй в первую лигу? Вас увольняют за отсутствие результатов? Идите к нам! Мы приютим всех обездоленных и бездарных! У нас вы сможете набираться опыта и экспериментировать!

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нам таких не надобно больше))). "Ну, и" слушать? На пенсию ему пора, деньги есть, пусть отдыхает. Уж лучше Деяна оставить ещё на сезон - другой.

    29.10.2025

  • blue-white!

    Есть почти испанский, Валероном зовут...

    29.10.2025

  • maksim90

    А у Мостового есть лицензия Pro? Без неё в клубе РПЛ делать нечего.

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не нужен нам Личка. Нужен хороший итальянский тренер, который бы научил играть в защите, ну и вратарь хороший нужен. Атака у нас и так хорошая сейчас.

    29.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    МАО, перелогинься уже. Зачем ты здесь гадишь? Отрабатываешь бабло башни Саурона? Ты смотри за своими загорелыми блондинами. А то с самым дорогим составом так и не можете пока ничего.

    29.10.2025

  • Russpiel

    Дзюба в Турции тоже не нашёл понимания, он от этого стал слабее как нападающий?

    29.10.2025

  • Jean4

    Ага, из Турции через 3 месяца погнали, давай в Спартак его?

    29.10.2025

  • mikeV

    Спартаку взять Личку и сразу обменять его на Карпина в Динамо! Все будут при своих!

    29.10.2025

  • А где Субулька?

    а где Амигос? надо уже итог прочитанному подводить, а без шутки тут никак

    29.10.2025

  • Adminni

    Чтобы брать Личку нужна железбетонная оборона, потому как спартак начнет играть с шашками наголо пытаясь забить как можно больше мячей не обращая внимание на оборону... Атака сейчас неплохая, Спартак будет играть еще веселей, но большим командам нужен же результат, а не красивое рубилово

    29.10.2025

  • За спорт!

    Шило на мыло.

    29.10.2025

  • А где Субулька?

    милай, зачем ты это написал? что писать умеешь уже хорошо, иди на свою ветку и там ослоумничай

    29.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Вообще пох... Хуже уже не будет! Пусть назначают хоть Царя-Мостового, хоть сожительницу Федуна.... Директор Цирка-Шапито, кстати, тоже свободен для Спартака.

    29.10.2025

  • А где Субулька?

    хотелось , что бы этих "людей из Спартака" в Спартаке не было:face_with_symbols_over_mouth:

    29.10.2025

  • rams

    В Турции провал...давай в спартачок??!!!Весь мусор в секту,а потом говорят....

    29.10.2025

  • Ganimed

    У Спартака остались два матча, где команду настраивать и не нужно, сами должны понимать, что обязаны брать шесть очков:sunglasses:Если этого не случится, то серб поедет домой, 99%... Теперь про наличку, он вернётся домой, после оффсёра в татарии одного:laughing:

    29.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Это был бы очень хороший вариант, возможно даже самый лучший. Тем более если учесть дерьмовый вкус Кахигао, который ничего хорошего вообще в принципе выбрать не в состоянии.

    29.10.2025

  • А я за)) Чемпионами не станем - без хорошей защиты это нереально, 2-3 место максимум)) Но хотя бы играть будем интересно и мячей забьём больше всех)) А то вот это вот унылое .о.но по ошибке названное "игра" - смотреть невозможно...

    29.10.2025

  • Diman_madridista

    Ну да, "люди из Спартака" эти, они же такие лохи, новости не читают, ни с кем не общаются, в общем не в курсе кто из тренеров свободен, а кто нет. И тут такой агент звонит этим загадочным "людям из Спартака" с ошеломляющей новостью - Личка свободен для подписания, ловите момент, пока не перехватили!

    29.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    ...начинай сначала...:rofl:

    29.10.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Если их рядом поставить, то да, примерно на голову...

    29.10.2025

  • Степочкин

    Это я предложил , если что.. но есть нюанс. Только если в штаб войдет Вася Гоблин с его двумя котами (мыши везде есть). А его жена войдет в совет директоров по примеру Заремы.

    29.10.2025

  • gan75

    Бронзу Спартак и без Лички способен взять...

    29.10.2025

  • если это правда,то предложение очень разумное. ЛИЧКА как тренер просто на голову выше тренера СТАНКОВИЧА

    29.10.2025

  • ritenyto

    Эта песенка стара... :)

    29.10.2025

