Источник: «Спартаку» предложили назначить экс-тренера «Динамо» Личку

Кандидатуру бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички предложили «Спартаку», заявил агент чеха Анатолий Николаев. 26 октября сообщалось, что 48-летнего специалиста уволили из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», в котором он работал с июля 2025 года. Личка снова без работы. «Фатих» уволил его после ужасной серии «Мне вчера оборвали телефон с вопросами про Личку в «Спартаке». Якобы он уже в офисе клуба и согласовал контракт. Это неправда, его вообще нет в России — пришлось опровергать. Однако мы действительно обсуждали с людьми из «Спартака» возможность назначения Марцела. Сам предложил им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», — приводит слова Николаева журналист Иван Карпов. С 2023 по 2025 год Личка возглавлял московское «Динамо». В сезоне-2023/24 бело-голубые под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России.

