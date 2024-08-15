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Сегодня, 16:46

Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»

Источник назвал условия контракта Дзюбы с «Крыльями Советов» в случае подписания форварда
Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его информации, зарплата 35-летнего россиянина составит 5 миллионов рублей в месяц плюс 10 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сделку должны одобрить власти Самарской области.

О том, что Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов» в четверг, 15 августа, сообщил футбольный комментатор Константин Генич.

Этим летом нападающий стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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