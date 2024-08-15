Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»

Сегодня, 16:46
Нападающий Артем Дзюба подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По его информации, зарплата 35-летнего россиянина составит 5 миллионов рублей в месяц плюс 10 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сделку должны одобрить власти Самарской области.
О том, что Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов» в четверг, 15 августа, сообщил футбольный комментатор Константин Генич.
Этим летом нападающий стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 форвард провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.