Источник: стало известно, почему Вендел хочет перейти только во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел хочет перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, желание 25-летнего игрока — играть за «Фламенго». Вендел недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии, конкретно в Рио-де-Жанейро. «Фламенго» — любимая команда полузащитника с самого детства, он мечтает играть за красно-черных.

Ранее сообщалось, что представитель Вендела встретится с руководством «Палмейраса». 25-летний бразилец хочет покинуть российский клуб, но запросы российской команды высоки для клуба. «Зенит» требует за игрока 25 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.