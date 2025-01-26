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Сегодня, 11:33

Источник: Стаматов может покинуть «Пари НН»

Алина Савинова
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Болгарский защитник «Пари НН» Матео Стаматов может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Legalbet.

По информации источника, казахстанские клубы прорабатывают возможность подписания 25-летнего футболиста. Болгарин размышляет над предложениями в контексте статуса чемпионата и большого количества искусственных полей.

Стаматов выступает за «Пари НН» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Контракт защитника с нижегородцами рассчитан до июня 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Матео Стаматов
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