Источник: Станкович не настаивает на сохранении Соболева в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не настаивает на сохранении в команде форварда Александра Соболева, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, со Станковичем обсуждали ситуацию с возможным переходом Соболева в «Зенит», тренер готов отпустить нападающего, так как видит, что он потерял мотивацию. На замену 27-летнему россиянину «Спартак» купит бразильца Виллиана Жозе из «Бетиса».

28 июня сообщалось, что «Зенит» хочет купить Соболева за 20 миллионов евро, а «Спартак» готов продать его за 30. По информации «СЭ», московский клуб готов отпустить футболиста за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.

Соболев играет за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.