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Сегодня, 15:36

Источник: Станкович убедил Маркиньоса из «Ференцвароша» перейти в «Спартак» вместо «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

Ранее переговоры по переходу 24-летнего бразильца вел «Локомотив». По информации источника, железнодорожники практически согласовали сделку, но главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил Маркиньоса выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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