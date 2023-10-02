Источник: Сторожук является одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук является одним из кандидатов на освободившийся пост наставника «Сочи», сообщает Legalbet.
По данным источника, сочинцы рассматривали кандидатуру Сторожука, еще когда специалист работал в «Краснодаре». 42-летний специалист работал в системе «быков» с 2019 года, а в январе 2023 года возглавил «Арсенал».
В «Сочи» на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Точилин. 28 сентября «Урал-2» объявил об уходе Дениса Клюева с поста главного тренера. Он продолжит карьеру в качестве помощника Точилина.
После 10 туров РПЛ команда занимает последнее, 16-е место с 6 очками.