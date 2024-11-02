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Строительство стадиона для футбольного клуба «Акрон» на данный момент не является приоритетом для Самарской области, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что стадион «Торпедо» в Тольятти будет реконструироваться, но «Акрон» сам реконструкцию не потянет, а для области это пока не первоочередная задача и даже не во второй очереди.
Тольяттинский «Акрон», созданный в 2018 году, проводит первый сезон в РПЛ. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице.
«Акрон», как и «Крылья Советов», принимает соперников на стадионе «Самара Арена», построенном к ЧМ-2018.