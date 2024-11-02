Источник: строительство стадиона для «Акрона» — не первоочередная задача для Самарской области

Строительство стадиона для футбольного клуба «Акрон» на данный момент не является приоритетом для Самарской области, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что стадион «Торпедо» в Тольятти будет реконструироваться, но «Акрон» сам реконструкцию не потянет, а для области это пока не первоочередная задача и даже не во второй очереди.

Тольяттинский «Акрон», созданный в 2018 году, проводит первый сезон в РПЛ. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице.

«Акрон», как и «Крылья Советов», принимает соперников на стадионе «Самара Арена», построенном к ЧМ-2018.