Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:42

Источник: строительство стадиона для «Акрона» — не первоочередная задача для Самарской области

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Строительство стадиона для футбольного клуба «Акрон» на данный момент не является приоритетом для Самарской области, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что стадион «Торпедо» в Тольятти будет реконструироваться, но «Акрон» сам реконструкцию не потянет, а для области это пока не первоочередная задача и даже не во второй очереди.

Тольяттинский «Акрон», созданный в 2018 году, проводит первый сезон в РПЛ. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице.

«Акрон», как и «Крылья Советов», принимает соперников на стадионе «Самара Арена», построенном к ЧМ-2018.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Акрон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя