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Сегодня, 21:20

Источник: суд взыскал долг в размере 655 тысяч рублей с футболиста «Пари НН» Боженова

Алина Савинова
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Знакомый защитника «Пари НН» Кирилла Боженова Александр Чернецов подал в суд на футболиста из-за его долга в размере 655 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Боженов обещал отдать всю сумму своему товарищу, а потом проиграл на ставках. Отмечается, что деньги ему переводились как на карту, так и на аккаунт в одной из букмекерских контор.

Мужчина обратился в барнаульский суд с требованием взыскать долг с 23-летнего футболиста и осенью 2024-го выиграл это дело. Теперь Боженов должен отдать все деньги товарищу, а также оплатить пошлину.

Боженов выступает за «Пари НН» с 2023 года. Ранее он играл в «Химках» и «Ростове».

Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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