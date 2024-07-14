Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:03

Источник: сумма отступных за Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Сумма отступных за нападающего «Зенита» Максима Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, опция выкупа футболиста для клубов из России не предусмотрена.

13 июля перед матчем с «Краснодаром» Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб со словами: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». 24-летний россиянин оформил дубль в матче за Суперкубок России.

Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Источник: https://t.me/karpinside/32303
ФК Зенит
Максим Глушенков
1
Обсудить
Читайте также
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
Дональд Трамп был ранен в результате покушения на митинге
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Нигматуллин считает, что Максименко может уехать в Европу вслед за Сафоновым
Барриос — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день!»
Тюкавин — Максименко о Соболеве: «Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?»
«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду клубу «Аль-Васл»
Дюков назвал возмутительным и недопустимым поведение Даку на Евро-2024
Марио Личка — о матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ нового сезона: «Могу представить счастливый финал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ларин — о словах Глушенкова в адрес хейтеров: «Сначала сильно ругался про себя на Максима»

Нигматуллин считает, что Максименко может уехать в Европу вслед за Сафоновым