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Сегодня, 16:17

Источник: Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды

Сутормин перейдет из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды
Виктория Кравченко
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский футболист «Зенита» Алексей Сутормин в ближайшее время может стать игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы уже договорились об аренде 30-летнего полузащитника.

Сообщалось также, что Сутормин может перейти в «Химки», однако сам футболист предпочел стать игроком «Ростова».

Ранее главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин отметил, что Сутормин не помешал бы его команде.

Хавбек весеннюю часть прошлого сезона провел в «Сочи» на правах аренды. Сейчас футболист находится в «Зените», однако в официальных матчах сине-бело-голубых на поле не появлялся.

Хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Ростов
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