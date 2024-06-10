Источник: Талалаев уволен из «Химок», Слишкович может его заменить

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев уволен со своего поста, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, решение связано с желанием Талалаева, чтобы место генерального директора клуба Николая Оленева занял исполнительный директор Александр Чирин.

Утверждается, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок» является экс исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

Позднее в комментарии для «СЭ» генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг новость об отставке Талалаева.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.