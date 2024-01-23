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Сегодня, 12:36

Источник: Тикнизян близок к переходу в «Зенит» за 8 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Армении 8 миллионов евро. Кроме того, 10 процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА, из которого он перешел в «Локомотив» в 2021 году.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В январе сообщалось, что в услугах 24-летнего защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.

Источник: https://t.me/karpinside/30211
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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