Источник: Тикнизян близок к переходу в «Зенит» за 8 миллионов евро

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клубы находятся в продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Армении 8 миллионов евро. Кроме того, 10 процентов с перепродажи защитника получит ЦСКА, из которого он перешел в «Локомотив» в 2021 году.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

В январе сообщалось, что в услугах 24-летнего защитника заинтересованы итальянские и испанские клубы.